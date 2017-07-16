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16.07.2017 22:29

Россиянка победила в прыжках в высоту на международном турнире в Италии

Чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина) победила на международном турнире в итальянском городе Падуя. Об этом 16 июля сообщает «Р-Спорт».

В воскресенье Ласицкене в лучшей попытке преодолела планку на высоте 2,00 метра. Второе место заняла полька Камила Лицвинко (1,98), третье – американка Иника Макферсон (1,94).

Ласицкене выступает под нейтральным флагом из-за дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики.


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