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16.07.2017 21:52

Новый Доктор Кто – женщина

Британская телекомпания BBC One назвала имя нового исполнителя главной роли в культовом сериале «Доктор Кто». Как было объявлено 16 июля, впервые Доктором станет женщина.

Тринадцатым по счету исполнителем главной роли в сериале станет Джоди Уиттакер.

Впервые предположения о том, что новым Доктором Кто может стать женщина возникли в январе, когда о своем уходе объявил Питер Капальди. 58-летний актер из Шотландии снимался в сериале последние 4 года.

Среди возможных исполнительниц ранее называли несколько актрис, среди которых были Натали Дормер из «Игры Престолов» и Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж» и «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»).

Впервые научно-фантастический сериал «Доктор Кто» вышел на экраны еще в 1963 году, однако его производство было приостановлено в 1989-м. Возобновили сериал в 2005 году.


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