Мужская сборная России по регби-7 завоевала золото чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби-7 выиграла этап Европейской серии Гран-при в английском Эксетере и завоевала золото чемпионата Европы.

В финальном матче этапа российские регбисты нанесли поражение команде Уэльса со счетом 17:12.

Ранее сборная Ирландии со счетом 33:12 обыграла команду Португалии в матче за 3-е место на этапе в Эксетере.

В итоговом зачете чемпионата Европы после всех этапов Европейской серии Гран-при сборная России набрала 74 очка и завоевала золотые медали турнира. Вторыми стали регбисты Ирландии, в активе которых 72 очка. Замкнули тройку испанцы, набравшие 58 баллов.