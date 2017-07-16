СМИ рассказали о том, что Финляндия готовится к войне с Россией

Финляндия активно совершенствует систему поземных коммуникаций после обострения отношений Запада и России. Об этом 16 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на материал обозревателя The Wall Street Journal Томаса Грува.

СМИ утверждают, что на защиту финнов призвана встать система бункеров и тоннелей, находящаяся под Хельсинки. Длина ее около 200 километров, и она в любой момент может быть переоборудована в убежища и командные центры. Создание системы в Минобороны Финляндии называют извлеченными «уроками Второй мировой войны».

Отмечается, что в «подземном городе» может поместиться более 600 тысяч человек (это все население столицы Финляндии). При чем под землей работает бесперебойная связь. Испытания оборонной инфраструктуры прошли весной 2017 года.

Автор WSJ отмечает, что финны беспокоится из-за грядущих учений России и Белоруссии «Запад-2017».

«Нам не так важно, что произойдет на самих учениях. Мы больше интересуемся тем, что случится после, и мы должны быть уверены, что войска уйдут с занятых позиций», — цитируют издания военного эксперта Ярно Лимнела.

Учения «Запад-2017» должны пройти в середине сентября.