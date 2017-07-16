ФСБ Петербурга увидела умышленное неисполнение договора на 370 млн при строительстве ЗСД

Следственная служба УФСБ по Петербургу и Ленобласти задержала генерального директора ООО «ТЭК», Виктора Курносова. Ему вменяется хищение более 370 млн рублей на строительстве Западного скоростного диаметра. Потерпевшей стороной стала известная, как на рынке в Петербурге, так и в Евросоюзе АО «Асталди С.п.А.». По мнению следствия, не съемная опалубка сделана из дешевых материалов. «Фонтанка» же нашла у себя в архиве комментарии самого подозреваемого. Год назад он предсказывал хлопоты именно из-за этой продукции.

По информации «Фонтанки», к вечеру, 16 июля следователь Следственной службы регионального Управления ФСБ задержал на двое суток 62-летнего, генерального директора петербургской компании «ТЭК», Виктора Курносова. По данным «Фонтанки», фактически Виктора Курносова задержали вечера, 15 июля в аэропорту «Пулково», когда он собирался вылететь за границу на отдых. После чего были проведены обыски, в том числе и в его загородном доме в поселке Вырица, Гатчинского района Ленобласти.

По данным «Фонтанки», уголовное дело возбуждено в отношении Курносова по редкой части седьмой статьи 159 УК РФ – «мошенничество, связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее особо крупный размер ущерба». Как стало известно нашему изданию, ему предъявлено хищение более 370 млн рублей у итало-турецкой компании «Асталди» при строительстве ЗСД,

Напомним, строительством участка ЗСД занималась компания «Магистраль Северной столицы», принадлежащая «ВТБ Капиталу» и Газпромбанку, по соглашению с правительственным ОАО «ЗСД» и Смольным. Генподрядчиком выступала крупная турецко-итальянская фирма ICA, которая строила новый терминал Пулково и реконструировала терминал Пулково-1. На стройке работало около 60 компаний-подрядчиков, более 3 тыс. человек. Заметим, что компания Astaldi – вторая по величине строительная компания в Италии, один из лидеров строительного рынка Европы.

Стоимость строительства ЗСД составляет 212,7 млрд рублей. Это 50,7 млрд рублей из федерального бюджета, 54,1 млрд рублей – средства городского бюджета, внебюджетное финансирование 107,9 млрд рублей.

Центральный, восьмиполосный участок ЗСД длиной 11,7 км проходит от набережной реки Екатерингофки по западной части Васильевского острова до правого берега реки Большой Невки. Он обошелся в 120 млрд рублей.

Что касается, принадлежащей тому же Курносову фирмы, то группа компаний «ТЭК» объединяет организации по проектированию, производству, монтажу конструкций из стеклофибробетона. В частности, предприятие производит особо прочные бетонные плиты, поставляемые на такие масштабные стройки как Западный скоростной диаметр и возведение Керченского моста в Крыму. Плита из стеклофибробетона тоньше обычной, но значительно прочнее. Состоит из цемента, мелкозернистого песка, химических добавок и фибры. Фибра, в свою очередь, представляет из себя волокна длиной 40-50 миллиметров, расположенные в массе бетона и перемешанные. Подобные плиты выпускает в России всего несколько заводов, а саму фибру – только предприятие «ТЭК» на площадке в Гатчине.

По данным «Фонтанки», в материалах следствия указано, что во время исполнения контракта между ООО «ТЭК» и компанией «Асталди», в 2014 году в котором было прописана поставка плит на съемной опалубки для строительства центрального участка ЗСД на сумму более 370 млн рублей, сотрудники ООО «ТЭК» сделали плиты из менее ценного материала.

«Фонтанка» ранее информировала о конфликте в ООО «ТЭК». Так в конце июня прошлого года Виктор Курносов комментировал журналисту нашего издания: «В минувшем году на производстве стали происходить странные вещи. В нескольких плитах, которые получила турецкая компания, строящая Западный скоростной диаметр, оказалась подпилена внутренняя арматура. По технологии изготовления, такое повреждение возможно только на этапе производства».

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