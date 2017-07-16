Мастер спорта утонул во время массового заплыва через Волгу

В Ульяновске во время массового заплыва через Волгу «Соединяя берега» утонул мужчина. Об этом сообщает Первый ульяновский портал.

В воде пловцу стало плохо. Спасатели заметили его неподвижное тело примерно за 800 метров до финиша и вытащили на берег, но спасти спортсмена не удалось, передает «Ульяновск — город новостей».

Заместитель председателя областного правительства Сергей Кузьмин, курирующий спорт и молодежную политику, уточнил, что погибшему 26 лет, он приехал из города Буинск (Татарстан). «Сейчас устанавливается причина произошедшего», — заявил чиновник. Обстоятельства произошедшего будут проверены правоохранительными органами.

Очевидец инцидента Ирина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что мужчину захлестнуло волной, и он начал захлебываться. «У него же нет тренировки на открытой воде. Он мастер спорта в бассейне, пловец», — пояснила женщина. По ее словам, в легкие спортсмена попало до четырех литров воды, а скорая помощь из-за пробок добиралась на место около часа.