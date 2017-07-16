«Динамо» одержало победу в петербургском футбольном дерби

Футбольный клуб «Динамо» обыграл «Зенит – 2» в матче второго тура ФНЛ. Игра прошла 16 июля.

Счет встречи оказался минимальным – 1:0. Единственный гол в игре был забит на 48-й минуте хавбеком динамовцев Артемом Кулишевым.

«Динамо» – одна из трех команд второго дивизиона, которые выиграли обе стартовые игры Чемпионата. У «Зенита», проигравшего две игры подряд, пока что нулевой результат.

О том, как происходит развитие «Динамо» в Петербурге читайте в материале «Фонтанки».