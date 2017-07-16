За убийство девушки из-за норковых шуб и золота в Петербурге арестован уголовник из Перми



Калининский районный суд Петербурга арестовал жителя Перми. Сегодня неоднократно судимого мужчину Следственный комитет обвиняет в том, что он задушил молодую петербурженку, после чего вынес из ее квартиры шубы, драгоценности и валюту. «Фонтанка» узнала, что пока оперативники «убойных» отделов Калининского района и полицейского главка ловили подозреваемого, он находился в кабинетах уголовного розыска Адмиралтейского района.



По информации «Фонтанки», к вечеру 16 июля судья Калининского районного суда Максименко удовлетворил ходатайство Следственного комитета Калининского района, арестовав на два месяца 38-летнего жителя Перми, Дениса Постогонова. Его обвиняют в умышленном убийстве из корыстных мотивов 27-летней петербурженки.

По данным «Фонтанки», само преступление произошло 12 июля этого года в квартире на 16-ом этаже дома 9 по Кушелевской дороге. Однако родители девушки, приехавшие к ней домой в связи с тем, что она прекратила отвечать на телефонные звонки, обнаружили ее только к ночи 13 июля.

Осмотр места происшествия показал, что жертва была задушена, избита и ранена ножевыми ударами. Обстановка в квартире была нарушена, а две норковые шубы, золото и валюта пропали. Уже в ночь с 13 на 14 июля оперативники «убойных» отделов района и Управления уголовного розыска выяснили, что квартиру девушки оплачивал ее 60-летний друг, однако под подозрение сразу попал именно мужчина из Перми. Оказалось, что он в этой же парадной занимался ремонтом другой квартиры.

Как стало известно нашему изданию, несмотря на уверенность в цели, сыщикам долго не удавалось найти подозреваемого на территории Петербурга. Полицейские не понимали, куда он неожиданно исчез и отчего отключил телефон. И только в ночь с 14 на 15 июля они его обнаружили.

Все это время он находился в уголовном розыске Адмиралтейского района, так как был задержан вместе со своим приятелем за приобретение наркотиков. После чего детективы «убойного» отдела Калининского района смогли быстро у него выяснить, куда подозреваемый сбыл шубы и драгоценности.

По информации «Фонтанки», биография арестованного изобилует не только судимостями за разбои, но в ней есть место и срокам за изнасилование. Так что уголовный розыск Калининского района просит посмотреть на портрет обвиняемого и, если кто-либо из читателей «Фонтанки» от него пострадал, полицейские готовы его выслушать (звонить в дежурную часть УМВД по Калининскому району).

Сам же арестованный полностью признал вину на протокол допроса, однако объясняет поступок оригинально. С его слов, «его просто накрыло и он мало что помнит».