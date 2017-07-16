Трамп усомнился в достоверности опроса о своем рекордно низком рейтинге

Президент США Дональд Трамп усомнился в корректности соцопроса, который показал, что его деятельность на посту главы государства одобряют всего 36% американцев. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей страничке в Twitter.

"Опросы ABC и Washington Post были, пожалуй, самыми некорректными за время избирательной кампании. Однако результат почти в 40% не так уж плох для сегодняшней ситуации", — написал Трамп в микроблоге.

Ранее американский телеканал ABC News и газета Washington Post опубликовали соцопрос, в котором утверждается, что только 36% респондентов положительно оценивают первые полгода деятельности Дональда Трампа на посту президента США. Отмечается, что это самый низкий уровень поддержки хозяина Белого дома за последние 70 лет.