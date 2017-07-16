Делом об избиении полицейскими человека в Подмосковье занялся СК
В Подмосковье проводится проверка по сообщениям об избиении человека. Инцидент произошел в Одинцовском районе, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства 16 июля.
Речь идет о «возможном превышении должностных полномочий» полицейскими. Личности сотрудников правоохранительных органов, фигурирующих на видеозаписи, устанавливаются.
В данный момент известно, что ЧП произошло в парке, расположенном на Коммунистической улице в Одинцово.
Насколько серьезные травмы получил пострадавший, также неизвестно.
Видео – группа «Типичное Одинцово» в «Вконтакте».