В Ираке рассказали о живом и скрывающемся в Сирии лидере ИГ

Власти Ирака считают, что лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади жив. Об этом сообщил директор службы разведки и контртеррористических операций в иракском МВД Абу Али Басри, передает в воскресенье, 16 июля, Al Arabiya.

По его словам, лидер ИГ жив и до сих пор скрывается на территории Сирии. Абу Али Басри отметил при этом, что экстремист, предположительно, находится за пределами города Ракка. Директор добавил, что разведслужбы Ирака занимаются отслеживанием передвижений руководителя ИГ и его окружения.

Напомним, как ранее писала «Фонтанка», 16 июня Минобороны России заявило, что Абу Бакр Аль-Багдади, лидер запрещенной в России ИГИЛ, мог быть ликвидирован в результате авиаудара в Сирии. Воздушный удар был нанесён по командному пункту террористов в южном предместье Ракки в конце мая.

Иранское агентство IRIB на своем сайте 29 июня опубликовало фотографии, как утверждается, убитого лидера террористической группировки. Оказалось, что те же самые фото публиковались в прессе в ноябре 2014 года, (тогда предполагалось, что он убит курдами), а затем в октябре 2015 года, когда гибель аль-Багдади приписывали либо иракским ВВС, либо российской Каспийской флотилии.