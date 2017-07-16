Пескова показали играющим в баскетбол на сегвее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова предстал перед пользователями сети в необычном амплуа. Запись на своей странице в Instagram 16 июля опубликовала его супруга Татьяна Навка.

«По многочисленным заявкам», – написала фигуристка и выложила видео, на котором Дмитрий Песков играет с баскетбольным мячом, разъезжая при этом на сегвее. Рядом находятся дети.

Напомним, что это не первый раз, когда Дмитрий Песков предстает на странице супруги в социальной сети в непривычном виде. Так, в марте 2016 года Навка опубликовала фотографию мужа в красных штанах и уггах (фото).

Дмитрий Песков и Татьяна Навка поженились в 2015 году. Годом ранее у них родилась дочь.