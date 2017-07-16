СК возбудил дело после отравления детей в оздоровительном лагере в КБР

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в оздоровительном лагере. Его квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следствия, 14 июля 9 детей, отдыхавших в лагере «Казачок» почувствовали себя плохо после еды и попали в больницу с тошнотой и рвотой. На следующий день в стационаре оказались еще пятеро воспитанников лагеря. Пострадавшим от 7 до 13 лет.

Сейчас эксперты исследуют образцы еды, которую давали детям. До выяснения причин массового отравления работа лагеря приостановлена.