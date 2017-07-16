Федерер установил рекорд, выиграв 8-й Уимблдон в карьере

Теннисист из Швейцарии Роджер Федерер выиграл финал Уимблдона. 35-летний спортсмен одержал победу над соперником из Хорватии в трех сетах.

Мужской финал турнира прошел 16 июля. По ходу состязания Федерер не проиграл ни одного сета. Эта встреча с Марином Чиличем закончилась со счетом 6:3, 6:1, 6:4.

Достижение Федерера – абсолютный рекорд, это его восьмой титул на Уимблдоне. Ранее он побеждал в период с 2003 по 2007 годы, 2009 и 2012-м. Также швейцарец уже выиграл в этом году Открытый чемпионат Австралии. Таким образом, число его побед в турнирах «Большого шлема» достигло 19. Второй теннисист по этому показателю – Рафаэль Надаль. Уимблдон семь раз выигрывал спортсмен из США Пит Сампрас.