Полузащитник «Зенита» Кузяев: Манчини попросил постараться забить гол

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев подвел итоги победного матча против хабаровского СКА, в котором он стал автором первого гола.

«Особых трудностей, связанных с перелетом, не было. Было, конечно, немного непривычно, что мы прилетели в 4 утра по местному времени. Разница во времени немножко непривычной оказалась для нас. В целом, мы справились с этим перелетом. Что касается моего гола, у меня была хорошая позиция, решил ударить и получилось забить, чему я очень рад. Манчини не говорил, что нужно много бить издалека, просто перед моим выходом на поле он попросил постараться, чтобы забить гол», – цитирует Кузяева официальный сайт «Зенита».

Напомним, Кузяев перешел в «Зенит» 16 июля из клуба «Ахмат» (бывший «Терек»). Соглашение с ним рассчитано на 3 года.