«Тосно» будет тренироваться на базе Академии «Зенита»

Футбольный клуб «Тосно» будет проводить тренировки на базе Академии «Зенита». Об этом сообщает «Спорт День за Днем» со ссылкой на главного тренера областной команды Дмитрия Парфенова.

«Пока мы будем тренироваться в Академии «Зенита». У нас на базе в Тосно не успевают постелить тренировочное поле», ─ заявил Парфенов.

Напомним, накануне «Тосно» дебютировало в Российской футбольной премьер-лиге. Матч против «Уфы» закончился для них поражением со счетом 0:1.