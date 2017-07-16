Александр Кокорин: Мы с Дзюбой понимаем, что нужно забивать в каждой игре

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал итоги победного матча против «СКА-Хабаровска».

«Манчини сказал, что мы Дзюбой забьем в сезоне 35 мячей? Мы будем стараться это сделать. Нам нужно забивать, потому что результат по большей части зависит от форвардов. Мы не ставим себе именно такую задачу на сезон, но понимаем, что нужно забивать в каждой игре. Если получится забить 35, будем только рады. Перелет особо не сказался. Только было тяжело заснуть. Мы все начали засыпать, только когда здесь было уже шесть утра. Разница во времени, конечно, сказывается, но не так сильно. Хорошо, что все уже позади. Манчини сказал, что главная задача — взять три очка. Выполнили задачу, теперь будем готовиться к другим матчам. Да, все-таки это их первый матч. У нас хорошая линия атаки, и они понимали, что нельзя нам многого позволять. Хорошая команда. Желаю удачи», – цитирует Кокорина официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит» победил «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0. На счету Кокорина второй гол. Автором первого мяча стал Кузяев.