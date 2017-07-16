ГИБДД: В ДТП на Бассейной пострадали двое взрослых и ребенок

Авария в Московском районе произошла около 14:10 16 июля. Пострадали три человека.

Как сообщает УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, у дома 15 по Бассейной улице женщина-водитель Suzuki допустила столкновение с Volkswagen Polo. «Немца» отбросило на припаркованные автомобили.

По данным дорожной полиции, в «Сузуки» травмы получил 80-летний пассажир. В «Фольксваген Поло» – двое пассажиров – 26-летняя женщина и двухлетний ребенок. Все получили травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала о втором лобовом дорожно-транспортном происшествии за день.