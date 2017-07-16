Квят выбил с трассы партнера по команде на Гран-при Великобритании

Уже на первом круге гонки Карлос Сайнс, который стартовал перед Даниилом Квятом, обогнал россиянина. Квят попробовал вернуть свою позицию, однако его болид вынесло за пределы трека, а вернувшись на трассу, он столкнулся с партнером по команде.

После этого столкновения Сайнс сразу покинул гонку, а Квят, хотя и остался, откатился на последнее место. Стюарды признали его виновным и наказали проездом по пит-лейн.

Квят также получил за столкновение с Сайнсом два штрафных балла — FIA сочла, что он опасно вернулся на трек. Теперь на счету Квята уже девять штрафных баллов по ходу нынешнего чемпионата, и если он наберет еще три, то будет автоматически дисквалифицирован на один этап первенства.

Российский пилот занял пятнадцатое место в Гран-при Великобритании, отстав от победителя на один круг. В общем зачете он занимает шестнадцатую позицию.

Победителем Гран-при Великобритании стал местный гонщик Льюис Хэмилтон. В концовке гонки пилот Mercedes установил новый рекорд трассы — круг он проехал за 1:30.621 (речь идет о времени круга в гонке). Накануне Хэмилтон установил и новый рекорд для квалификации — круг, принесший ему поул, он преодолел за 1:26.600.

Второе место в гонке занял партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас, третье — Кими Райкконен, пилот Ferrari. Последние круги финн ехал с пробитым левым колесом, но все-таки дотянул до подиума, хотя ехавший третьим Себастьян Феттель постоянно сокращал расстояние между ними. Но на последних кругах Феттель из-за проблем с машиной вынужден был заехать в боксы, и Райкконен остался третьим.

Феттель в итоге финишировал седьмым и сумел сохранить лидерство в общем зачете. Теперь он опережает Хэмилтона на одно очко.