Макрон заявил о переменах в сотрудничестве с Россией по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что после переговоров с президентом России Владимиром Путиным сотрудничество между Москвой и Парижем по Сирии изменилось.

«Я буду непреклонен в вопросе химического оружия. Если оно будет использовано, я отвечу», — сказал он.

Он также потребовал предоставить доступ гуманитарным конвоям для спасения мирных жителей Сирии в зоне боевых действий.

«Я заметил, что с момента встречи [с Путиным] в Версале, мы продвинулись по этим двум вопросам. Сотрудничество между нашими службами по этим вопросам совершенно изменилось», — подчеркнул Макрон.

При этом Макрон пояснил, что не считает отстранение президента Сирии Башара Асада обязательным условием урегулирования кризиса, приоритетом для него является «восстановление этого региона путем борьбы с терроризмом».