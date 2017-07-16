Пассажир снял на видео пугающую посадку самолета Ryanair
Пассажир ирландского лоукостера Ryanair Крейг Каллинан (Craig Cullinan) показал, по его признанию, крайне пугающую посадку самолета. Видео было опубликовано на YouTube.
Лайнер летел с Фуэртевентуры — одного из островов Канарского архипелага — в британский аэропорт Лидс-Брадфорд. Во время приземления пассажиры ощутили сильный толчок, их начало бросать из стороны в сторону. «Я летаю уже много лет, но это была первая посадка, когда я подумал, что все развалится», — признался путешественник.
В то же время представитель Ryanair заявил Daily Mail, что посадка 14 июля прошла в штатном режиме, никакой угрозы пассажирам не было.
Источник: Лента.ру