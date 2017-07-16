Одетый как Супермен мужчина упал с балкона многоэтажного дома в США

Мужчина, одетый в стилизованный под костюм Супермена халат, разбился, упав с десятого этажа жилого дома в американском Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщает Fox News в воскресенье, 16 июля.

Отмечается, что в здании проживают в основном пожилые люди и инвалиды. В местной полиции отметили, что, по некоторым данным, погибший совершил самоубийство.

Очевидец произошедшего рассказал, что мужчина, имя которого не раскрывается, что-то кричал с балкона до того, как упал.

Сосед погибшего отметил, что разговаривал с ним за два дня до инцидента. «Он не был пьян и ничего такого не принимал. Казалось, что с ним все в полном порядке», — подчеркнул мужчина.