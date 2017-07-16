В Петербурге второе лобовое ДТП с пострадавшими за день
Второе за 16 июля лобовое ДТП произошло на Бассейной улице. Столкновение произошло из-за того, что водитель легковушки решил обогнать несколько машин по встречной полосе.
В результате протаранил «Сузуки» и «Фольксваген Поло», а, заодно, еще и задел три припаркованных автомобиля. По предварительной информации, ранены три человека. Среди них, возможно, есть ребенок.
Подробности читайте на «Водителе Петербурга».
Напомним, что сегодня днем в Курортном районе произошло еще одно лобовое ДТП. В нем погиб маленький пассажир и пострадали трое взрослых.