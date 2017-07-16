Брата президента Ирана арестовали

Хосейн Ферейдун, брат президента Ирана Хасана Роухани, арестован по обвинению в финансовых преступлениях. Об этом сообщает портал Iran Front Page со ссылкой на пресс-секретаря Минюста страны Голяма Хоссейна Мохсени-Эджеи в воскресенье, 16 июля.

Отмечается, что Ферейдуна заключили под стражу после того, как он не смог выплатить установленный министерством залог. В отношении него ведется уголовное расследование, подробности не уточняются.

В 2015 году Ферейдун работал спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.

В феврале 2014 года брат президента Ирана передал единственной в стране еврейской больнице пожертвование от правительства в размере 400 тысяч долларов.