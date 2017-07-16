Из «Ленинграда» ушла Василиса Старшова

Очередная солистка группы «Ленинград» – Василиса Старшова – объявила о своем уходе из группы. Об этом она сообщила поклонникам в своем «Инстаграме», причем не указывая дату прекращения сотрудничества.

«Да, я больше не пою в «Ленинграде», – написала она. – У меня все хорошо, я счастлива, здорова, не уставшая, сил и энергии навалом».

При этом певица намекнула, что в скором времени от нее стоит ждать новых проектов.

Василиса пришла в коллектив Сергея Шнурова вместе с еще одной вокалисткой – Флоридой Чантурия – после ухода Алисы Вокс весной 2016 года. Ранее в июне было объявлено, что Старшова не сможет принять участие в нескольких концертах группировки из-за болезни.