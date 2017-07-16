С парадного корабля в Кронштадте исчез матрос

Внеплановая «полундра» объявлена Балтийским флотом в Кронштадте. В период подготовки к дню ВМФ с борта одного из новейших кораблей пропал матрос.

Как стало известно «Фонтанке», поздно вечером 15 июля в дежурную часть Кронштадта вынужденно обратился политрук с корвета «Сообразительный». Офицер, отвечая за воспитательную работу с экипажем, при вечерней поверке недосчитался одного человека. 25-летний матрос-контрактник не пришел к 9-му причалу Восточной Усть-Рогатки Кронштадта – временному месту стоянки «Сообразительного».

Пропавший матрос родился на Рязанщине, зарегистрирован в Калининграде. Из особых примет политруком отмечены большой нос, курение и слабость к употреблению алкоголя. Одет был пропавший в гражданскую одежду.

«Сообразительный» вошел в состав ВМФ в октябре 2011 года. Постоянно базируется в Балтийске. В Кронштадт корвет пришел для подготовки и участия в параде на день флота 30 июля.