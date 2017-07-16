В Луганской области шахтеры не поднимаются наверх из-за невыплаты зарплат

В Луганской области (в подконтрольной Киеву части) работники шахты им. Капустина ГП «Лисичанскуголь» отказываются выходить на поверхность в знак протеста против невыплаты зарплат. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Шахтеры... вторые сутки не выезжают из шахты: вчера первая смена шахтеров отказалась выезжать из шахты, а другие смены — спускаться. Цель — выплата задолженности по зарплате, начиная с 2015 года», — сообщил Волынец.

По его словам, под землей находятся 54 шахтера. Задолженность по зарплате, как отмечается, достигла почти 100 млн гривен.

Ранее сообщалось, что шахтеры в Забайкалье прекратили забастовку после разговора с губернатором.