Манчини доволен игрой «Зенита» в первом официальном матче

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал результат матча первого тура с «СКА-Хабаровск».

Как 16 июля сообщает официальный сайт клуба, наставник сине-бело-голубых отметил крепкую игру хозяев поля и их перспективы в сезоне. Про своих подопечных Манчини заявил, что «все получилось».

«Мы знали, что хабаровчане всегда борются, что это хорошо слаженная, крепкая команда. Игра далась нам нелегко, и поэтому я доволен каждым из футболистов и тем, что у нас сегодня все получилось», – заявил он.

Напомним, матч закончился со счетом 2:0 в пользу петербургской команды.