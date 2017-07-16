Дебют нового «Зенита»

Гол через 6 минут после выхода на замену, фантастическая «рабона» и очередной жест Александра Кокорина: обновленный «Зенит» отправился на край страны и победил новичков лиги в первом официальном матче сезона.

Уже в первом туре «Зениту» Роберто Манчини выпал самый дальний выезд: 8 часов лёту до Хабаровска, где ранним воскресным утром местный клуб «СКА-Хабаровск» принимал команду, в которой в межсезонье изменилось практически всё.

Клуб из Хабаровска впервые попал в элитный дивизион, поэтому посмотреть на неведомых зверюшек из Петербурга собрался полный стадион: на спортивно-парковом комплексе имени Ленина в воскресенье наблюдался аншлаг – 15200 зрителей. Очень понравилось настроение на трибунах: люди пришли семьями, пускали волну, не расходились до конца. Из специфики: несколько раз за матч прерывался телесигнал, видимо, уж слишком далеко Хабаровск.

«Зенит» выиграл уверенно, существуй эта команда подольше – можно было бы сказать, что на классе. Но есть ли класс у этого «Зенита» – говорить пока рано. В СКА фактически нет новичков, по сути «Зенит» играл против команды ФНЛ. Что не умаляет достоинств клуба с берегов Амура: 13 ударов по воротам, 5 в створ, две перекладины. Впрочем, какие-то выводы о «Зените» можно сделать и по первым 90 официальным минутам в сезоне.

Однозначно, Леандро Паредес – это очень удачная покупка. Я помню его еще по аренде в «Эмполи», в матче на другом конце света Паредес напомнил Игоря Денисова в лучшие годы в обороне и продемонстрировал свой навык делать зрячие диагонали на 30-40 метров: одна из них почти оказалась голевой, но Игорь Смольников в створ ворот не попал. В опорной зоне Паредес действовал сообразно своему итальянскому амплуа: в Италии такие игроки называются реджиста, «режиссер», и аргентинец действительно руководил всей игрой команды. Помогал ему в этом другой новичок Александр Ерохин, и получилось у экс-игрока «Ростова» так себе: один удар по воротам, одна желтая карточка. В перерыве Манчини заменил Ерохина на еще одного новичка Далера Кузяева (а кто сейчас в «Зените», впрочем, не новичок). После матча Манчини тактично объяснил замену Ерохина не его игрой, а своей верой, что Кузяев забьет.

Второе наблюдение: у «Зенита» наконец-то появились в арсенале дальние удары. Это звучит смешно, но за исключением Халка и Витселя в последние лет 10 издали по воротам бил только Виктор Файзулин, и я помню этот день как сейчас. В Хабаровске это делали Ерохин, Кришито, Кокорин и Паредес.

Симптоматично, что первый и он же победный гол был забит именно что дальним ударом: поигравший в Грозном выпускник Академии «Зенита» Кузяев просто плюнул по воротам СКА метров с 25, вратарь Александр Довбня угол откровенно потерял, позволив Кузяеву отметиться первым голом через 6 минут после выхода на поле. Очень трогательно команда праздновала гол: практически никаких объятий, что и понятно – эти люди по сути незнакомы друг с другом.

Хуан Эдуардо Лескано, нападающий СКА, при счете 1-0 мог счет сравнять: аргентинец, много лет отыгравший в «Енисее», отлепился от капитана Доменико Кришито и неожиданно пробил «рабоной» (придуманным в Аргентине скрещенным ударом) в дальний угол. Предыдущая «рабона» в чемпионате страны была года 4 назад, тогда на этот пижонский элемент решился Халк. Лескано попал в перекладину и не забил гол, который мог бы стать голом сезона – несмотря на то, что сейчас лишь первый тур.

В конце матча второй гол «Зенита» забил Александр Кокорин. В программном интервью перед сезоном Манчини сказал, что Дзюба с Кокориным способны забивать по 35 мячей за год. Кокорин, судя по всему, это интервью прочитал. После забитого гола Кокорин изобразил жест, как будто бы он сосет большой палец. Не знаю, написал ли уже Игорь Рабинер открытое письмо по этому поводу.

Из новичков нам показали еще Себастьяна Дриусси: он вышел на замену вместо Жулиано на позицию разыгрывающего. Аргентинец (в сумме на поле под конец матча было три аргентинца, думаю, рекорд для чемпионата страны за долгое время) запомнился страстью и шикарной передачей на Кокорина. Для футболиста, который за неделю провел в самолетах часов 40, и почти совершил кругосветку, Дриусси смотрелся удивительно свежо. Посмотрим, что будет дальше.

Понятно, что время для далекоидущих выводов еще не наступило. Ясно, что проделана гигантская работа по превращению не очень боевого коллектива в футбольную команду мастеров. Ясно, что гигантская работа еще впереди. Судя по высказываниям болельщиков в Интернете и в соцсетях, наблюдается легкий оптимизм. Уже через неделю «Зенит» принимает такой же обновленный «Рубин» Курбана Бердыева.

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»