Мутко не видит юридических оснований для переноса ЧМ-2022 из Катара

"Никаких юридических оснований для переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара на сегодняшний день не существует", – заявил агентству "Р-Спорт" вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Ранее агентство "Рейтер" со ссылкой на издание The Local сообщило, что Саудовская Аравия, Йемен, Мавритания, ОАЭ, Бахрейн и Египет направили в ФИФА письмо с просьбой перенести чемпионат мира из Катара. Главной причиной просьбы для переноса назывался "риск для безопасности участников и болельщиков в стране, которая является базой терроризма". Позднее "Рейтер" со ссылкой на представителя ФИФА сообщил, что президент организации Джанни Инфантино не получал писем с подобной просьбой.

"Мне сложно сейчас об этом говорить, — сказал в телефонном разговоре Мутко, отвечая на вопрос о возможности переноса чемпионата мира из Катара в другую страну. — Понимаете, на сегодняшний день никаких юридических оснований для этого нет. А как это будет в дальнейшем, мне сейчас сложно прогнозировать".

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.