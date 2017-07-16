В Якутии установили личности 13 виновных в возникновении лесных пожаров

В Якутии сотрудники противопожарной службы установили личности 13 человек, виновных в возникновении лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Против одного из них было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 261 («Уничтожение или повреждение лесных насаждений»). Еще девять человек были привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных нарушениях.

«Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ», — говорится в сообщении МЧС.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами был введен в Якутии 3 июля. В тот же день спасатели зафиксировали 24 очага возгорания. К тушению огня было привлечено более 600 человек. Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников обратился к главе МЧС Владимиру Пучкову с просьбой направить на помощь местным спасателям десантников-парашютистов из федерального резерва Рослесхоза.

До этого, в конце июня, чрезвычайная ситуация из-за лесных пожаров была объявлена в Иркутской области и Красноярском крае.