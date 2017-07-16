Академия Вагановой даст в Японии мастер-классы в рамках «Русских сезонов»

Петербургская Академия русского балета имени Вагановой покажет в рамках «Русских сезонов» в Японии одноактный балет Йозефа Байера «Фея кукол» и даст мастер-классы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора академии Николая Цискаридзе.

Официальная церемония открытия «Русских сезонов» прошла в Японии 4 июня.

«Мы везем балет «Фея кукол», будем выступать в Новом государственном театре в Токио. В основном у нас в программе мастер-классы, японцы очень любят заниматься вместе с нашими детьми. Я буду вести урок, в зале будут присутствовать японские педагоги разной квалификации. В нашей стране придумана уникальная методика преподавания, методика Вагановой», — добавил Цискаридзе.