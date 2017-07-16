«УАЗ» без водителя задавил загоравшую женщину под Ростовом

В Ростовской области проводится проверка по факту гибели 39-летней женщины. Она умерла после наезда автомобиля на пляже. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба регионального управления СК.

По данным следствия, инцидент произошел днем 15 июля. Около 14:30 64-летний местный житель припарковал «УАЗ Патриот» на берегу Северского Донца и не поставил внедорожник на стояночный тормоз.

Машина покатилась и наехала на загорающую на берегу реки женщину.