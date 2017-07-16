Мобильные телефоны Турции при наборе номера включают аудиообращение Эрдогана

В Турции пользователей местных мобильных операторов ждал сюприз — вместо гудков они услышали аудиосообщение от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Hurriyet.

Отмечается, что подобное сообщение от главы государства получали те пользователи, которые звонили в ночь на 16 июля. Эрдоган обращался к гражданам в связи с годовщиной попытки военного переворота в стране.

В аудиосообщении он поздравлял людей с национальным праздником «демократии и единства», который и обозначает провал попытки переворота в стране.

«В качестве президента, я шлю свои поздравления по поводу национального дня демократии и единства 15 июля и желаю мученикам милосердия, а героям — здоровья и благополучия», — говорит Эрдоган в аудио.

Набор номера начинался только после окончания сообщения президента. Ранее пользователи могли получать смс-сообщения от главы Турции, но аудиосообщение было использовано впервые.