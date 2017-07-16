Петербуржец нашел труп при ремонте квартиры на Королева

В Петербурге расследуют гибель мужчины, тело которого было спрятано на чердаке жилого дома. Труп нашел новый собственник квартиры на последнем этаже.

Как стало известно «Фонтанке», днем 15 июля на проспекте Королева, 71 петербуржец ремонтировал только что приобретенное жилье и по надобности пошел к чердачному помещению. На лестничной клетке запасного выхода между последним этажом и чердаком полусидел труп мужчины с явными признаками разложения. Из-под него натекла лужа крови длиной метр и шириной десять сантиметров. Одет был погибший в штаны и куртку хаки и шлепки.

Эксперты установили, что смерть неизвестного наступила не меньше недели назад. СК Приморского района проводит доследственную проверку.