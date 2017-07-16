Британский кабмин поддерживает введение переходного периода при выходе из ЕС

Британские министры поддерживают идею установления переходного периода применительно к выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил министр финансов Филип Хэммонд, передает Reuters.

«Пять недель назад идея о переходном периоде казалась весьма новым концептом, а сейчас, думаю, большинство членов кабинета понимают, что у нас будет нечто наподобие переходного [периода]», — заявил Хэммонд.

Хэммонд отметил, что продолжительность переходного периода будет зависеть от того, как долго страна будет привыкать к новой системе, однако, по его словам, сроки должны быть определены точно и составлять не менее двух лет.

Как отмечается, министр по Brexit Дэвид Дэвис прибудет в понедельник, 17 июля, для первого раунда переговоров по выходу Британии из ЕС.