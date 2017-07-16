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16.07.2017 14:36

Цискаридзе выразил сочувствие артистам оставшегося без премьеры «Нуреева»

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе сочувствует артистам, задействованным в спектакле «Нуреев», который так и не был показан в Большом театре, как планировалось первоначально, передает РИА «Новости».

«Я спектакля не видел, не могу судить, могут быть разные аспекты, но в любой ситуации мне жалко артистов, так как я сам артист, потому что артисты потратили огромное количество времени и сил», — отметил он.

По словам Цискаридзе, отмена спектакля за несколько дней до премьеры — далеко не первый случай в мире балета.

Он привел в пример случай, когда в конце 80-х годов балет «Девушка и смерть» было решено не показывать после генеральной репетиции.

Ранее режиссер Кирилл Серебренников в своем фейсбуке поздравил труппу Большого театра и его гендиректора Владимира Урина с несостоявшейся премьерой «Нуреева».

Большой театр перенес премьеру балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова на май 2018 года.

Источник: Газета.Ru


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