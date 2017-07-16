В лобовом ДТП в Петербурге погиб ребенок, трое взрослых ранены

Авария произошла около 11:50 16 июля в Курортном районе Петербурга. На 8-м километре Белоостровского шоссе, у поворота на СНТ «Серебряный ручей», столкнулись две легковушки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, женщина-водитель Hyundai совершила столкновение с Ford Fusion.

Водитель «Хендэ» получила травмы средней степени тяжести. В ДТП погибла ее 4-летняя пассажирка. Состояние 67-летнего водителя «Форда» оценивается как удовлетворительное. У его пассажирки тяжелые травмы.

Фото и видео последствий ДТП смотрите на «Водителе Петербурга».