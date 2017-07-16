Из Суздальского озера достали утопленника

На Суздальских озерах утонул купальщик. Вместе с одеждой он предусмотрительно оставил документы.

Как стало известно «Фонтанке», около двух дня 15 июля петербуржцы, отдыхавшие на берегу ближайшего к метро «Озерки» озера, Верхнего Суздальского, позвали спасателей и полицию на помощь. На их глазах в воду уходил купальщик средних лет и не вернулся. Его вещи, оставленные на берегу недалеко от 31-го дома по Большой Озерной улице, так и лежали. По наблюдениям очевидцев, перед заплывом мужчина выпивал.

Через полтора часа спасатели извлекли тело пловца – 47-летнего уроженца Киргизии.