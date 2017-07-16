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16.07.2017 14:01

На Урале полицейские спасли младенца от мужчины с ножом

Сотрудники полиции Челябинской области спасли годовалого малыша. Его жизни угрожал взрослый с ножом. Об этом 16 июля сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительной информации, ЧП произошло около 21:00 15 июля. В квартире на Озерной улице поселка Воздвиженка поссорились сожители. В результате 26-летний ранее судимый мужчина начал угрожать ножом ребенку. Отмечается, что он был пьян.

Полицию вызвала девушка. Для того, чтобы усмирить нападавшего одному из полицейских пришлось стрелять вверх.

Никто не пострадал. Сейчас полиция проводит проверку.


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07.07.2017 10:00
Жителям Санкт-Петербурга бесплатно раздают сертификаты на эпиляцию
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