«Зенит» начал новый сезон с победы над «СКА-Хабаровском»

Победу одержал футбольный клуб «Зенит» в матче первого тура чемпионата России в воскресенье, 16 июля, в Хабаровске. Со счетом 2:0 был обыгран «СКА-Хабаровск».

Автором первого гола стал полузащитник Далер Кузяев, вышедший на замену во втором тайме. На 52-й минуте он со средней дистанции забил низом. Второй гол на 81-й минуте забил Александр Кокорин.

Таким образом, «Зенит» набрал первые три очка в сезоне. Следующая игра петербуржцев пройдет 22 июля в Петербурге против «Рубина».