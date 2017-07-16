Гражданина Южной Кореи нашли повешенным в Московском районе

Следственный комитет изучает обстоятельства гибели 47-летнего гражданина Южной Кореи. Его нашли повешенным во дворе дома.

Как стало известно «Фонтанке», о гибели иностранца жильцы Кузнецовской, 8, сообщили полицейским в ночь на субботу, 15 июля.

Мужчину сняли с дерева. Он оказался 47-летним приезжим из Сеула. Следственный комитет назначил проверку. По предварительным данным, стороннего вмешательства в гибель иностранца не было. Жильцы с Кузнецовской тоже не слышали криков и звуков борьбы.