В Петербурге из Невы спасли тонущего мужчину

Сотрудники ОМОН Росгвардии спасли тонущего мужчину в Петербурге. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 15 июля. Примерно в 19:15 экипаж патрульного катера следовал по Большой Невке, когда получил сообщение о тонущем человеке. Помощь потребовалась напротив ЦПКиО имени Кирова, мужчина оказался в 800 метрах от катера и уже терял силы.

Пострадавшего извлекли из воды, оказали первую помощь и доставили в дежурную часть базы. Туда были вызваны врачи. После осмотра оказалось, что 44-летнему петербуржцу госпитализация не нужна.