На Урале мужчина оторвал голову у памятника Ленину

В Свердловской области в поселке Динас мужчина оторвал голову у памятника Владимиру Ленину, сообщает местное издание «Наша Газета».

Отмечается, что инцидент произошел вечером 15 июля, когда люди праздновали День металлурга.

Осколки от сломанной головы вождя обнаружили под памятником.

По словам очевидцев, мужчина был пьян, когда залезал на памятник.

Как сообщили в управлении МВД России по области, подозреваемый — мужчина 1958 года рождения по имени Денис.

«Подозреваемый был оперативно установлен и задержан нарядом патрульно-постовой службы полиции ОВД Первоуральска», — рассказали в полиции.

В настоящее время нарушитель содержится под стражей, на него заведено административное дело.

Планируется, что в отношении подозреваемого после разбирательства возбудят уголовное дело по ст. 214 УК России («Вандализм»).