В Марий Эл опрокинулся автобус с 29 пассажирами

Авария произошла в республике Марий Эл утром 16 июля. Несколько человек попали в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По предварительной информации, около 08:10 водитель автобуса не смог справиться с управлением. Транспортное средство оказалось в кювете и опрокинулось.

Отмечается, что автобус выполнял маршрут между поселками Морки и Советский. В момент аварии в салоне находились 29 человек. 25 уже осмотрены, двоих отправили в больницу. Еще 4 человека находятся на осмотре врачей.