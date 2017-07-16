Основатель Pink Floyd послал недовольных критикой Трампа на концерт Кэти Перри

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс рассказал о своем американском туре Us + Them, который он посвятил критике президента США Дональда Трампа. Его слова передает CNN.

На мероприятиях Уотерса демонстрируются изображения Трампа, в частности, исполняющего нацистское приветствие и одетого в мантию членов ку-клукс-клана. По словам исполнителя, некоторые поклонники протестовали против такого шоу и покидали концерты.

«За одну ночь уходит, может, человек десять. Это не слишком удивительно», — отметил Уотерс.

Музыкант подчеркнул, что тем, кому не нравится политизированность его выступлений, следует сходить на концерты американской певицы Кэти Перри.

Pink Floyd образовалась в 1965 году. За время существования коллектив записал 15 студийных альбомов, которые были проданы тиражом около 300 миллионов экземпляров. Роджер Уотерс покинул группу в 1985 году.