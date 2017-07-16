Банан вместо микрофона: Слуцкий спел «Катюшу» перед игроками новой команды
Леонид Слуцкий, ставший главным тренером английского футбольного клуба «Халл Сити», прошел обряд посвящения. Для этого ему пришлось спеть.
Запись «выступления» футбольного специалиста появилась на странице «Спорт-Экспресса» в Twitter.
Во ряде британских клубов есть традиция, согласно которой новичок должен исполнить любимую песню перед всеми игроками. Для своего посвящения Слуцкий выбрал «Катюшу». Вместо микрофона он держал в руках банан.
Первый матч под руководством Слуцкого «Халл Сити» провел 15 июля. Команда проиграла «Оксфорд Юнайтед» со счетом 1:2.
Слуцкий поёт «Катюшу» во время знакомства с «Халлом» pic.twitter.com/kgLCcsSXmF
— Спорт-Экспресс (@sportexpress) 15 июля 2017 г.
Напомним, что о назначении Слуцкого главным тренером английского клуба было объявлено 9 июня. После этого вратарь команды Элдин Якупович заявил, что надеется на появление в «Халл Сити» российских игроков.