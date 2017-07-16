В ДТП в Турции пострадали 36 участников детского ансамбля из Грузии

В Турции перевернулся автобус, перевозивший детский танцевальный ансамбль из Грузии «Лампари», 36 человек пострадали. Об этом сообщает грузинская телекомпания Imedi.

Авария произошла на трассе в провинции Трабзон. Как сообщает грузинское агентство Interpressnews со ссылкой на вице-консула Грузии, в автобусе находились 38 человек. По словам дипломата, пострадавшие были распределены в четыре клиники.

Точные причины аварии пока неизвестны. Водитель утверждает, что причиной ДТП стала выехавшая ему навстречу машина, которую автобус попытался объехать.

В воскресенье, 16 июля, в республике Марий Эл опрокинулся автобус с рабочими. По предварительной версии, водитель заснул за рулем. В результате ранения получили 30 человек.