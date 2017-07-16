Петербуржец изнасиловал тещу

В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании. Он рискнул вывести отношения «теща – зять» на новый уровень и прогадал.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 15 июля 33-летний петербуржец гостил у матери своей избранницы на Октябрьской набережной, 84. Отношения не были столь крепки, чтобы он называл ее «мамой», но доверительности хватало забегать не только на блины в Масленицу.

Наверняка 59-летняя теща, работающая поваром в детском саду, не давала никаких поводов или была превратно понята. Застолье прервалось вспышкой зятя. Он одолел хозяйку силой.

Женщина подняла шум, вызвала полицию. Зятя задержали недалеко от дома. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».