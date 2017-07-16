По факту гибели шахтеров на Урале возбуждены уголовные дела

По факту гибели шахтеров на Урале возбуждены два уголовных дела. В смерти людей усмотрены признаки статьи 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Свердловской области.

По версии следствия, 49-летний машинист электровоза погиб 9 июля текущего года. Он получил смертельные травмы на 1130 горизонте шахты «Кальинская» после столкновения двух электровозов. Второй трагический инцидент произошел 13 июля. В тот день на шахте «Ново-Кальинская» произошел обвал породы. Погиб 45-летний шахтер-проходчик.

Сейчас следствие ищет ответственных за гибель людей.